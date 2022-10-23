Шойгу рассказал коллегам из Великобритании, Турции и Франции о намерении Украины применить грязную бомбу

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим британским коллегой Беном Уоллесом.

В ходе разговора Шойгу обвинил украинцев в подготовке провокации с использованием так называемой грязной бомбы, сообщает ТАСС.

"23 октября 2022 года состоялся телефонный разговор между министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Обсуждалась ситуация на Украине", — говорится в сообщении Минобороны России.

В ходе беседы Сергей Шойгу выразил британскому министру "обеспокоенность возможностью провокации Киева с использованием грязной бомбы".

Такие же "выражения озабоченности" Шойгу ранее уже высказывал на переговорах с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Это бомба, целью которой является распространение радиоактивного материала и, таким образом, вызвать радиоактивное заражение территории на максимально возможной площади, используя взрыв классического взрывчатого вещества.