МИД Украины: Киев не будет применять «грязную» ядерную бомбу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что украинские войска не обладают ядерным оружием и не намерены покупать его у других стран.

Вечером 23 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Шойгу о том, что ВСУ якобы обладают "грязной" ядерной бомбой и намерены применить её на своей территории с целью антироссийской провокации.

По словам Кулебы, у армии Украины нет ядерного вооружения, поскольку ранее Киев подписал договор об его нераспространении и отказе от использования.

Также Дмитрий Кулеба заверен, что Украина не намерена приобретать ядерные вооружения у других государств, поскольку Киев не нуждается в оружии массового поражения.