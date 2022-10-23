Зеленский: Россия давно приготовила ядерную бомбу для удара по Киеву
Владимир Зеленский утверждает, что российские войска заготовили ядерное оружие для применения на территории Украины.
В воскресенье вечером Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу звонит своим коллегам из разных стран, рассказывая, что Киев заполучил "грязную" ядерную бомбу и готов её использовать на территории Украины с целью обвинить в этом армию РФ.
По мнению Зеленского, превентивные заявления Шойгу могут указывать на то, что Россия сама давно приготовила своё ядерное оружие для использования в Украине.
Также украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что у Киева нет ядерного оружия, и он не намерен его покупать у других стран.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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