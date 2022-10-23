Зеленский: Россия давно приготовила ядерную бомбу для удара по Киеву

Владимир Зеленский утверждает, что российские войска заготовили ядерное оружие для применения на территории Украины.

В воскресенье вечером Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу звонит своим коллегам из разных стран, рассказывая, что Киев заполучил "грязную" ядерную бомбу и готов её использовать на территории Украины с целью обвинить в этом армию РФ.

По мнению Зеленского, превентивные заявления Шойгу могут указывать на то, что Россия сама давно приготовила своё ядерное оружие для использования в Украине.

Также украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что у Киева нет ядерного оружия, и он не намерен его покупать у других стран.