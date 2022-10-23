Макрон: мир в Украине возможен только на условиях Киева

Французский президент Эммануэль Макрон утверждает, что Россия не должна навязывать свои условия мирного соглашения с Украиной.

Вечером 23 октября президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что мирное урегулирование украинского конфликта с Россией возможно, однако оно должно осуществляться на основании волеизъявлений народа Украины.

По мнению Макрона, Россия не имеет права диктовать свои условия мирного договора с Киевом, поскольку Запад расценивает Москву как инициатора данного конфликта.

Также Эммануэль Макрон уверен, что многие западные политики воспринимают мирное соглашение между Россией и Украиной как слабость Киева, однако в действительности это не так.