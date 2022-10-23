В Берлине и США прошли протесты в знак солидарности с иранскими женщинами
2022-10-23 21:40
В Берлине, Вашингтоне и Лос-Анджелесе прошли ряд протестов в знак солидарности с иранскими женщинами, которые столкнулись с жестокими правительственными репрессиями.
Массовые протесты вспыхнули в прошлом месяце после того, как 22-летняя Махса Амини скончалась под стражей в полиции нравственности страны.
Демонстрации, организованные массовыми организаторами со всей территории Соединенных Штатов, привлекли иранцев со всего Вашингтона, округ Колумбия, а некоторые приехали из Торонто, чтобы присоединиться к толпе.
После этого протесты перенеслись и на европейский континент в Германию.
Опубликовано: Силивончик Алина
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