Шойгу во второй раз за три дня обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине

По сообщению Белого дома, министр обороны США Ллойд Остин говорил в воскресенье, 23 октября с министром Сергеем Шойгу. Темой были боевые действия на Украине, сообщает Reuters.

Воскресный разговор Сергея Шойгу и Ллойда Остина стал вторым контактом двух официальных лиц за три дня, и, по данным Пентагона, об этом просил Шойгу.

"Ллойд Остин отверг любые предлоги для российской эскалации и подтвердил ценность дальнейшего общения во время проведения Россией СВО в Украине", — заявил представитель Пентагона.

Ранее Сергей Шойгу также провел переговоры с рядом других министров обороны , в том числе из Франции и Великобритании, в котором он заявил, что Украина планирует ядерную атаку с применением "грязной бомбы".

В воскресенье, 23 октября, также состоялся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу со своим британским коллегой из Великобритании Беном Уоллесом. Информацию о разговоре предоставило Минобороны РФ.

Шойгу выразил опасения по поводу возможной провокации со стороны Украины. Министр обороны России опасается, что "Киев может подготовиться к применению "грязной бомбы" в Украине.

Аналогичные опасения он высказывал и на переговорах с министрами Франции и Турции. Россия не опубликовала никаких доказательств в поддержку этой позиции.