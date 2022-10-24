Шойгу во второй раз за три дня обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине
По сообщению Белого дома, министр обороны США Ллойд Остин говорил в воскресенье, 23 октября с министром Сергеем Шойгу. Темой были боевые действия на Украине, сообщает Reuters.
Воскресный разговор Сергея Шойгу и Ллойда Остина стал вторым контактом двух официальных лиц за три дня, и, по данным Пентагона, об этом просил Шойгу.
"Ллойд Остин отверг любые предлоги для российской эскалации и подтвердил ценность дальнейшего общения во время проведения Россией СВО в Украине", — заявил представитель Пентагона.
Ранее Сергей Шойгу также провел переговоры с рядом других министров обороны , в том числе из Франции и Великобритании, в котором он заявил, что Украина планирует ядерную атаку с применением "грязной бомбы".
В воскресенье, 23 октября, также состоялся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу со своим британским коллегой из Великобритании Беном Уоллесом. Информацию о разговоре предоставило Минобороны РФ.
Шойгу выразил опасения по поводу возможной провокации со стороны Украины. Министр обороны России опасается, что "Киев может подготовиться к применению "грязной бомбы" в Украине.
Аналогичные опасения он высказывал и на переговорах с министрами Франции и Турции. Россия не опубликовала никаких доказательств в поддержку этой позиции.
Опубликовано: Николай Скира
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