13 человек погибло и 49 ранено в результате атаки террористов на отель в Сомали

Связанная с "Аль-Каидой" террористическая группировка "Аль-Шабааб" атаковала отель в Кисмайо на юге Сомали. Погибли 13 человек, в том числе четверо нападавших, 49 получили ранения. Большинство из них учатся в ближайшей школе.

Один из террористов был убит в результате взрыва автомобиля-ловушки, остальные трое были убиты силовиками во время перестрелки в отеле, сообщает Reuters со ссылкой на сомалийские службы безопасности.

Представитель "Аш-Шабааб" заявил, что атака была направлена ​​против властей региона Джубаленд, которые проводили конференцию в отеле.

Кисмайо — коммерческая столица Джубаленда, который частично контролируется "Аш-Шабааб". Группа была вынуждена покинуть Кисмей в 2012 году, где местный порт был для нее основным источником дохода благодаря деньгам за защиту, экспорту древесного угля и сбору платы за контрабанду оружия и другие незаконные операции.

В 2019 году 26 человек погибли в результате нападения «Аш-Шабааб» на другой отель в Кисмайо.

"Аш-Шабаб" регулярно совершает теракты в Могадишо и других частях Сомали. Группа намерена свергнуть действующую власть и ввести в стране ограничительные законы исламского шариата.