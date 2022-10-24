Борис Джонсон отказался от участия в гонке на Даунинг-стрит

Борис Джонсон объявил в воскресенье вечером, что отказывается от участия в новой блиц-кампании на Даунинг-стрит, накануне встретившись со своим соратником Риши Сунаком и договорившись о едином кандидате.

«За последние несколько дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это было бы неправильно», — сказал он в своем заявлении: «Вы не сможете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте».

Ранее БоДжо заявил, что достиг 100 голосов (точно 102) депутатов-консерваторов, что необходимо для участия в гонке. «Но сейчас не подходящее время», — сказал он.

Таким образом, Борис Джонсон расчистил путь к успеху фавориту гонки Риши Сунаку.

Бывший канцлер казначейства быстро достиг порога поддержки 100 депутатов. Официально объявив себя кандидатом, он решил играть роль спасителя страны, находящейся в плачевном состоянии.

«Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и принять меры для нашей страны», — написал Сунак в Twitter.