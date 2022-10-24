В Палестине запретили покупать одежду в сети Zara

В Палестине издали фетву, запрещающую жителям покупать одежду в известной сети Zara. Фетву дал Махмуд Хаббас – советник лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Фетва, запрещающая палестинцам покупать одежду в испанской сети Zara, "является реакцией на встречу владельца компании в Израиле Джоуи Швебеля с лидером израильских радикальных правых, сообщила испанская ежедневная газета ABC.

Махмуд Аббас призвал власти исламских стран всего мира присоединиться к бойкоту. После публикации религиозного указа социальные сети заполонили записи палестинцев, сжигающих одежду Зары.

Фетва запрещает правоверным заключать какие-либо сделки с испанской сетью до тех пор, пока не будет расторгнут контракт с ее оператором в Израиле. Министерство экономики Палестины в субботу потребовало от руководства компании разъяснений по этому поводу.

Недавно Швебель встретился у себя дома с политиком из радикальной антиарабской партии "Еврейская сила" Итамаром Бен Гвиром. По сообщению испанского информационного агентства Europa Press, Швебель организовал в своем поместье сбор средств для Бена Гвира, который будет баллотироваться на парламентских выборах в Израиле 1 ноября. Швебель не стал комментировать эту встречу, считая ее частной.

Израильские левые и арабские активисты неоднократно критиковали Швебеля, обвиняя его в расистских, гомофобных и крайне правых взглядах. Одним из его предложений является лишение гражданства и депортация людей, проявляющих нелояльность государству Израиль. Позиция Бен Гвира считается экстремистской даже для израильских "ястребов", в том числе для бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет ABC.