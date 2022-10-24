В Бразилии бывший депутат-болсонарист ранил гранатой полицейских, пришедших его арестовывать
Бывший бразильский парламентарий, сторонник уходящего ультраправого президента Жаира Болсонару, бросил гранаты, чтобы предотвратить его арест, и ранил двух полицейских, сообщили власти в воскресенье, 23 октября.
Бывшему конгрессмену Роберто Джефферсону грозил тюремный срок по заключению Верховного суда (STF) за нарушение условий его домашнего ареста после нападения на судью в размещения оскорбления в адрес судьи в социальных сетях.
Во время ареста Роберто Джефферсон решил оказать сопротивление, и двое полицейских были ранены осколками от брошенной им гранаты», — сообщила федеральная полиция. Двум пострадавшим была оказана медицинская помощь, и они находятся в добром здравии, добавили в полиции.
Роберто Джефферсон в конце концов был арестован «после напряженных переговоров», в отношении него будет возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Жаир Болсонару дистанцировался от бывшего парламентария, написав в Твиттере: «К любому, кто стреляет в полицейского, следует относиться как к бандиту. Выражаю солидарность с пострадавшими в этом эпизоде полицейскими».
Опубликовано: Тарас Медведев
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В Бразилии бывший депутат-болсонарист ранил гранатой полицейских, пришедших его арестовывать
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