Полиция расследует конфликт Витаса с госслужащим, когда артист применил газовый баллончик

Известный певец Витас использовал газовый баллончик в отношении госслужащего. Полиция разбирается в обстоятельствах дела.

23 октября пресс-служба московского МВД сообщила, что между известным певцом Витасом и государственным служащим произошёл конфликт в одном из развлекательных заведений.

Артист распылил газовый баллончик в лицо своему "оппоненту".

Дело обстояло так: Витас отдыхал в столичном караоке-клубе на Садово-Кудринской улице в компании своих друзей. Рядом отдыхал чиновник, поведение которого пришлось не по нраву исполнителю.

Звезда сцены отчитал госслужащего в нецензурной форме, в результате чего началась перепалка. После обе стороны успокоились, но ссора разгорелась с новой силой, а Витас распылил газовый баллончик в лицо своему обидчику, который сразу отправился в травмпункт и зафиксировал ожог глаз.