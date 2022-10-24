Полиция расследует конфликт Витаса с госслужащим, когда артист применил газовый баллончик
Известный певец Витас использовал газовый баллончик в отношении госслужащего. Полиция разбирается в обстоятельствах дела.
23 октября пресс-служба московского МВД сообщила, что между известным певцом Витасом и государственным служащим произошёл конфликт в одном из развлекательных заведений.
Артист распылил газовый баллончик в лицо своему "оппоненту".
Дело обстояло так: Витас отдыхал в столичном караоке-клубе на Садово-Кудринской улице в компании своих друзей. Рядом отдыхал чиновник, поведение которого пришлось не по нраву исполнителю.
Звезда сцены отчитал госслужащего в нецензурной форме, в результате чего началась перепалка. После обе стороны успокоились, но ссора разгорелась с новой силой, а Витас распылил газовый баллончик в лицо своему обидчику, который сразу отправился в травмпункт и зафиксировал ожог глаз.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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