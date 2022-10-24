Богатырёв пытался покончить с собой
Актёр Марк Богатырёв, известный по главной роли в сериале "Кухня", пытался покончить с собой из-за неразделённой любви.
Известность актёру Марку Богатыреву принесла роль амбициозного повара Макса Лаврова.
Съемки в картине дались артисту тяжело. Он недосыпал и пребывал в депрессивном состоянии. Неустроенная личная жизнь знаменитости добавляла поводов для беспокойства.
Богатырев влюбился в Елену Подкаминскую, с которой у его героя была любовь. Роман не получил продолжения в жизни. Сейчас актеры просто дружат.
После выхода третьего сезона сериала Богатырев пытался свести счеты с жизнью. К счастью, справиться с опасным состоянием знаменитости помогли психологи.
В настоящее время Марк женат на известной актрисе Татьяне Арнтгольц, с которой воспитывает общего сына Данилу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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