Богатырёв пытался покончить с собой

Актёр Марк Богатырёв, известный по главной роли в сериале "Кухня", пытался покончить с собой из-за неразделённой любви.

Известность актёру Марку Богатыреву принесла роль амбициозного повара Макса Лаврова.

Съемки в картине дались артисту тяжело. Он недосыпал и пребывал в депрессивном состоянии. Неустроенная личная жизнь знаменитости добавляла поводов для беспокойства.

Богатырев влюбился в Елену Подкаминскую, с которой у его героя была любовь. Роман не получил продолжения в жизни. Сейчас актеры просто дружат.

После выхода третьего сезона сериала Богатырев пытался свести счеты с жизнью. К счастью, справиться с опасным состоянием знаменитости помогли психологи.

В настоящее время Марк женат на известной актрисе Татьяне Арнтгольц, с которой воспитывает общего сына Данилу.