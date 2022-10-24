Ураган Рослин унес жизни двух человек и повредил инфраструктуру на побережье Мексики
Тропический шторм Рослин, обрушившийся на северо-запад Мексики в воскресенье, унес жизни двух человек, повредил дома и разрушил дороги, прежде чем потерял силу и отступил.
«Мы обнаружили, что в Росамораде погиб один человек», — заявил государственному телевидению Хорхе Бенито Родригес, министр безопасности штата Наярит. Департамент защиты граждан и пожарной охраны позже сообщил, что 80-летний мужчина погиб, когда в его доме на острове Мекскалтитан обрушилась тяжелая конструкция.
По состоянию на 2 часа ночи понедельника Рослин находился в 95 км от северного города Торреон при устойчивой скорости ветра 55 км/ч. По данным Национального центра ураганов (NHC) в США, к вечеру понедельника он должен рассеяться.
В воскресенье Рослин в течение нескольких часов превратился в ураган 4-й категории, что привело власти и жителей штатов Наярит и Халиско в состояние повышенной готовности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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