Группа Imerys объявляет во Франции крупнейший проект по добыче лития в Европе
К 2027 году горнодобывающая группа планирует разработать месторождение лития в Алье, сообщает группа компаний в пресс-релизе.
Промышленная группа по добыче полезных ископаемых Imerys объявила в понедельник о начале разработки к 2027 году месторождения лития в Алье во Франции, которое станет «одним из крупнейших» в Европе.
Проект будет использоваться для ускорения энергетического перехода путем сокращения времени поставок для индустрии электромобилей.
«Запланированные инвестиции составляют один миллиард евро для эксплуатации в течение не менее 25 лет месторождения, концентрация и объемы которого были признаны очень привлекательными после 18 месяцев исследований», - говорится в пресс-релизе Imerys.
«Проект должен обеспечить устойчивый и конкурентоспособный внутренний источник поставок для французских и европейских производителей автомобилей и внесет значительный вклад в решение проблем энергетического перехода», - заявил в свою очередь Алессандро Дацца, генеральный директор Imerys.
Литий является одним из основных компонентов аккумуляторов, предназначенных для замены ископаемого топлива в автомобилях. В 2020 году Европейская комиссия определила его значимость для внутреннего рынка, как «критически важный».
Опубликовано: Тарас Медведев
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