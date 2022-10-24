Михалков назвал Милохина позорищем и растением в эфире своей программы Бесогон ТВ
Известный режиссер и актер Никита Михалков жёстко раскритиковал тиктокера Даню Милохина. Кинодеятель обозвал блогера позорищем и растением.
Режиссёр Никита Михалков вспомнил о присутствии Дани Милохина на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году, где тот выступал. Большинству выступление блогера на таком мероприятии показалось неуместным.
Михалкова поражает тот факт, что этот "овощ безграмотный" вызывает такое умиление у соотечественников. Выступление звезды интернета на экономическом форуме кинодеятель назвал "позорищем".
Никита Сергеевич поражён, что на многих телевизионных конкурсах рэпер входит в состав жюри, хотя не знает о том, что остров Сахалин находится в составе РФ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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