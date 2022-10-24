ООН вынуждена была остановить свою миссию по борьбе с пытками в местах заключения в Австралии из-за сопротивления властей

В понедельник, 24 октября, ООН объявила, что приостановила свою миссию по борьбе с пытками в Австралии после того, как ее инспекторам не разрешили посетить несколько тюрем и центров содержания под стражей.

Инспекторы ООН, которые посещали тюрьмы в рамках добровольного соглашения о предотвращении жестокого обращения с заключенными, заявили, что они приняли решение после того, как им было отказано в доступе в несколько мест содержания под стражей, а также в «адекватной информации и документах», несмотря на их запросы.

Главный инспектор Аиша Мухаммед, судья Верховного суда на Мальдивах, заявила, что Австралия «явно нарушает» свои международные обязательства.

«Несмотря на наши многочисленные попытки объяснить нашу превентивную миссию, ее явно не поняли», — пожаловалась она. Только в трех других странах: Руанде, Азербайджане и Украине, миссии ООН по борьбе с пытками были ранее приостановлены или отложены.