Гудков объявился в московском театре-кабаре на фоне слухов о его эмиграции

Шоумен Александр Гудков посетил театр-кабаре в компании ведущей и актрисы Аллы Михеевой, которая рассказала об этом в своих соцсетях. Артист давно вернулся в РФ, о чём не сообщал во всеуслышание.

Александр Гудков покинул РФ после объявления о частичной мобилизации. Вскоре шоумен вернулся в родное государство без лишнего шума.

Узнать о том, где находится Гудков помог пост актрисы и ведущей Аллы Михеевой в соцсетях. Ведущая ТВ выложила ролик, снятый в театре-кабаре, на кадрах которого можно заметить Александра и актрису Агату Муцениеце.

Сама Михеева пришла на выступление Катерины Варнавы. Видео артистка подписала так: "Мои любимые!"