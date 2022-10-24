Гудков объявился в московском театре-кабаре на фоне слухов о его эмиграции
2022-10-24 10:15
Шоумен Александр Гудков посетил театр-кабаре в компании ведущей и актрисы Аллы Михеевой, которая рассказала об этом в своих соцсетях. Артист давно вернулся в РФ, о чём не сообщал во всеуслышание.
Александр Гудков покинул РФ после объявления о частичной мобилизации. Вскоре шоумен вернулся в родное государство без лишнего шума.
Узнать о том, где находится Гудков помог пост актрисы и ведущей Аллы Михеевой в соцсетях. Ведущая ТВ выложила ролик, снятый в театре-кабаре, на кадрах которого можно заметить Александра и актрису Агату Муцениеце.
Сама Михеева пришла на выступление Катерины Варнавы. Видео артистка подписала так: "Мои любимые!"
Опубликовано: Наталья Гончарова
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