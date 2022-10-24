В Бангладеш в ожидании циклона Ситранг эвакуируют сотни тысяч людей

Власти заявили, что сотни тысяч человек в Бангладеш эвакуируются из прибрежных районов в связи с приближением мощного циклона, который, как ожидается, вызовет трехметровую волну цунами, когда обрушится на сушу рано утром во вторник (25 октября).

По данным метеорологического бюро, во вторник утром ожидается, что циклон Ситранг обрушится на город Кепупара на южном побережье Бангладеш. Власти заявляют, что волна высотой три метра может затопить большую площадь низменной земли вдоль побережья Бангладеш, где проживают миллионы людей.

«Операции по эвакуации уже начались», — сообщил AFP секретарь правительства по ликвидации последствий стихийных бедствий Камрул Хасан. До 400 000 человек из уязвимых деревень и прибрежных районов будут эвакуированы в убежища, заявили представители правительства в прибрежных районах Патуакхали, Бхола, Баргуна и Джхалакати.

«У нас есть план эвакуировать около 250 000 человек к вечеру понедельника», — сказал AFP Камаль Хоссейн, районный администратор Патуакхали. В Баргуне власти планируют переселить 70 000 человек, которые живут за пределами системы дамб, сообщил AFP глава района Хабибур Рахман.

На востоке, на острове Бхашан Чар в Бенгальском заливе, где проживает около 33 000 беженцев рохинджа и чье переселение вызывает политические споры, власти рекомендовали жителям не выходить на улицу.

«Убежища Бхашан Чар защищены дамбой высотой более пяти метров. Но мы все равно просили людей оставаться дома», — сказал сотрудник службы безопасности с острова.

Власти Бангладеш также отправили сухпайки в прибрежные районы и усилили бригады больниц в сельских районах. Общество Красного Полумесяца также мобилизовало десятки тысяч добровольцев, чтобы предупредить население по громкой связи и помочь эвакуировать их в приюты, сообщил AFP представитель общества Шахинур Рахман. По данным ООН, Бангладеш, страна с населением около 170 миллионов человек, входит в число стран, наиболее пострадавших от экстремальных погодных явлений с начала века.