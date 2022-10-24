Дочь Бодрова Ольга находится в ожидании первенца

Наследница покойного актёра Сергея Бодрова Ольга скоро станет матерью. Муж молодой женщины - её коллега Сергей Быстров.

Дочь актера Сергея Бодрова Ольга беременна, о чём сообщает издание "Собеседник".

Дата родов неизвестна, но крупный живот знаменитости говорит, что ждать недолго.

Тот факт, что молодая женщина ждёт ребёнка, стал очевиден, когда она пришла на показ картины "Велга". Бодрова утверждает, что готова стать матерью.

Супругом Ольги является коллега по цеху Сергей Быстров. Поженились молодые люди 2 года назад.