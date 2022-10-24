Пермякова наконец вышла замуж, а ей уже 51 год

2022-10-24 11:45

Звезда сериала "Интерны", актриса Светлана Пермякова поделилась фотографией в Сети, где предстала в свадебном наряде. Также знаменитость рассказала о том, что наконец-то дождалась этого момента.

51-летняя актриса Светлана Пермякова сообщила, что вышла замуж.

Звезда сериала "Интерны" разместила снимок в социальных сетях, где позирует в свадебном платье. Поклонники пребывают в шоке, так как Пермякова  не называла личность будущего супруга.

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    Фанаты поспешили поздравить звезду экрана с важным событием в жизни, однако нашлись и те, кто решил, что Светлана просто продемонстрировала на фото свой экранный образ.

Опубликовано: Наталья Гончарова