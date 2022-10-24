Метавселенная Цукерберга потребовала времени и больших денег

Мечты Марка Цукерберга о виртуальной реальности прошли проверку реальностью, Метавселенная потребовала времени и больших денег.

Когда основатель Facebook Марк Цукерберг год назад объявил об акценте на виртуальные миры и дал группе новое название Meta, он не поскупился на громкие слова. «Мы убеждены, что Метавселенная станет преемником мобильного Интернета», — заявил он.

Год спустя это видение не кажется более близким. Группа теперь называется Meta вместо Facebook. Но ее опорой по-прежнему является доход от рекламы, который Facebook и Instagram приносят с их миллиардами пользователей. Теперь Цукерберг подчеркивает, что для изменений потребуется время.

«Не похоже, чтобы эти вещи были готовы через год или даже два, или три года», — сказал он в недавнем интервью техническому блогу The Verge. Тем не менее, группа полна решимости продвигать развитие вперед: «Мы будем делать это в течение следующего десятилетия — или до тех пор, пока это необходимо».

Изобретение будущего пожирает миллиарды. Только в первой половине этого года Reality Labs — подразделение, объединяющее все, что связано с Метавселенной и очками для отображения виртуальной реальности, накопило операционный убыток в размере около 5,77 миллиарда долларов.

Это определенно деньги, которые группа Facebook может себе позволить. Однако проблема Цукерберга и Meta в том, что их основной бизнес приносит меньше денег. Метаприложения выкинули в первом полугодии операционную прибыль в размере 22,65 млрд долларов, а годом ранее она составляла 28 млрд долларов.

С одной стороны, рекламодатели сокращают свои маркетинговые расходы из-за инфляционного давления и беспокойства по поводу экономики. С другой стороны, меры Apple по защите конфиденциальности стоят метамиллиардов. Поставщики приложений, такие как Facebook, теперь обязаны запрашивать у пользователей iPhone разрешение, если они хотят отслеживать их поведение в различных службах и приложениях. Многие отвергли это и тем самым разрушили бизнес-модели онлайн-рекламы, основанные на постоянном отслеживании.

Однако Цукерберг заверил, что инвестиции в будущем сокращаться не будут. Вместо этого экономия делается в других областях. И Meta надеется заинтересовать компании идеей виртуальных миров, в которых можно было бы разместить их операции и бизнес. По его словам, около 200 миллионов ПК, которые покупаются ежегодно, в основном для деловых целей, могут быть заменены технологией Metaverse. Но даже с недавно представленными VR-очками Quest Pro за 1400 долларов он ограничился тем, что только более поздние поколения достигнут необходимого уровня зрелости.

Цукерберг резюмировал, что он был рад начать перестройку в довольно идеальном мире год назад, а не под сегодняшним давлением. Как долго он сможет продолжать преследовать мечту о Метавселенной, во многом будет зависеть от прибыльности бизнеса Facebook.