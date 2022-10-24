Западная пресса констатирует, что потолок цен на нефть от G7 будет бесполезным

В качестве такого примера приводили наши страховые компании (те, кто занимается страхованием морских перевозок) могут ещё и заработать прилично, так как раньше наши предпочитали страховаться в Лондоне.

Россия сможет обойти эти санкции ещё и в части самих морских перевозок. Для этого привлекут, как свои танкеры, так и азиатские.

Тут уместно сказать, что Иран обладает одним из самых больших танкерных флотов в мире. Из-за санкций ему пришлось выкручиваться, чтобы продавать свою нефть.

По данным западных СМИ, Россия уже привлекла к работе более 200 судов.

За последние полгода было очень много продаж танкеров неназванным покупателям, все связывают это с деятельность России.

Запад сильно переоценил свои силы, либо сильно недооценил российские, скорее всего, и то и то вместе.