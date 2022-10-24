Ходченкова посетила Театр Наций в обществе незнакомца, с которым держалась за руки

Актриса Светлана Ходченкова прибыла в театр в компании таинственного незнакомца. Влюблённые држались за руки, не скрывая своих чувств от окружающих.

Звезда отечественного кино Светлана Ходченкова посетила спектакль в Театре Наций не одна. Известную блондинку сопровождал незнакомец приятной наружности, о чём сообщает издание "7Дней.ru".

Фотографии, разлетевшиеся по Телеграм-каналам, говорят, что 39-летняя артистка и её обожатель держались за руки.

После неудачного брака с Владимиром Яглычем, который продлился 5 лет, знаменитость не посвящала окружающий в свою личную жизнь до сей поры.