Ходченкова посетила Театр Наций в обществе незнакомца, с которым держалась за руки
2022-10-24 11:55
Актриса Светлана Ходченкова прибыла в театр в компании таинственного незнакомца. Влюблённые држались за руки, не скрывая своих чувств от окружающих.
Звезда отечественного кино Светлана Ходченкова посетила спектакль в Театре Наций не одна. Известную блондинку сопровождал незнакомец приятной наружности, о чём сообщает издание "7Дней.ru".
Фотографии, разлетевшиеся по Телеграм-каналам, говорят, что 39-летняя артистка и её обожатель держались за руки.
После неудачного брака с Владимиром Яглычем, который продлился 5 лет, знаменитость не посвящала окружающий в свою личную жизнь до сей поры.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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