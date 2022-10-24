Сильные ураганы на севере Франции разрушили дома и оставила целые районы без света

На севере Франции сильный шторм сорвал крыши с домов и привел к перебоям в подаче электроэнергии, пострадали и десятки автомобилей.

В муниципалитете Биукур, к северо-востоку от Амьена, 150 человек были доставлены из своих домов в безопасное место, объявила префектура Па-де-Кале в понедельник вечером.

Мэр Бенуа-Винсент Кай сообщил телеканалу BFMTV, что около двух третей домов в городе были повреждены. Буря была короткой, но очень сильной.

Префектура сообщила о «сильных порывах ветра, напоминающих торнадо». На месте один человек получил легкие ранения.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин также написал в Twitter, что на этот район обрушился торнадо.

По данным префектуры Эр, между Гавром и Парижем около 2900 домохозяйств в разных местах остались без электричества из-за урагана.

