Сильные ураганы на севере Франции разрушили дома и оставила целые районы без света
На севере Франции сильный шторм сорвал крыши с домов и привел к перебоям в подаче электроэнергии, пострадали и десятки автомобилей.
В муниципалитете Биукур, к северо-востоку от Амьена, 150 человек были доставлены из своих домов в безопасное место, объявила префектура Па-де-Кале в понедельник вечером.
Мэр Бенуа-Винсент Кай сообщил телеканалу BFMTV, что около двух третей домов в городе были повреждены. Буря была короткой, но очень сильной.
Префектура сообщила о «сильных порывах ветра, напоминающих торнадо». На месте один человек получил легкие ранения.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманин также написал в Twitter, что на этот район обрушился торнадо.
По данным префектуры Эр, между Гавром и Парижем около 2900 домохозяйств в разных местах остались без электричества из-за урагана.
Опубликовано: Тарас Медведев
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