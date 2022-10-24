Галкин объявил о дополнительных выступлениях в США и гастролях по Канаде
2022-10-24 12:14
Юморист Максим Галкин послке отъезда из России активно гастролирует за рубежом. Артист анонсировал свои новые концерты в США и Канаде.
Юморист Максим Галкин анонсировал свои новые концерты в Штатах и Канаде.
Шоумен сообщил, что имел большой успех у американских зрителей, поэтому решил выступить с дополнительными концертами здесь, которые пройдут весной 2023 года.
Также Галкина заявил, что планирует гастролировать в Канаде.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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