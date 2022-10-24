Товарищ Ху попал под принципы «ноль ковид» и «одна страна две системы» одновременно

Вынос тела товарища Ху Цзиньтао, который с изумлением наблюдали в прямом эфире миллионы почитателей и критиков ХХ съезда КПК Китая, ничто иное, как твердая позиция Поднебесной с неизменным Кормчим Си.

Кто-то на Западе назвал действие с выводом приболевшего функционера из президиума под белы ручки откровенным давлением на «пятую колонну». Но на самом деле – это лишь демонстрация непоколебимости курса Китая к коммунизму, пускай и местами с капиталистическим уклоном.

Фактически Ху с начала съезда чувствовал себя отвратительно, вот и решили соратники дать ему наконец отдых, ведь все уже было решено. Но упрямый поборник тайваньских ценностей чего-то ждал. Как известно принцип «ноль ковид», который безупречно действует в КНР не то, что одного Ху, миллионы изолировал. Так и случилось в конце пленарного заседания.

Но вторая подоплека для демократа в коммунистической шкуре касалась и вовсе незыблемого принципа «одна страна две системы». Тут и Западу пора уже понять, что ключевым в лозунге является первая часть «одна страна», а системы, сами понимаете сегодня есть, а завтра под белы ручки и к врачам.

А то, что поправки в святая святых Устав Компартии Китая включили задачу буквально вернуть Тайвань на родину – это намек американским и другим непонятным союзникам Тайваня задуматься о том, что скоро будут выносить.