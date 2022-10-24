Председатель Си пообещал, что открытые двери в Китай будут распахиваться все шире
2022-10-24 12:26
После переизбрания на новую пятилетку генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет вести еще более прозрачную и открытую политику для своих партнеров, сообщают участники пресс-конференции в Доме народных собраний.
«Мы будем непоколебимо всесторонне углублять реформы и открытость, а также осуществлять высококачественное развитие», - рассказал журналистам Си Цзиньпин.
Китай намерен продвигать себя за счет использования давно известной технологии франшизы, то есть свои достижения будет в дальнейшем развивать в любой заинтересованной стране.
«Точно так же, как Китай не может развиваться в изоляции от мира, мир нуждается в Китае для своего развития», - заявил Си Цзиньпин.
Опубликовано: Тарас Медведев
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