Председатель Си пообещал, что открытые двери в Китай будут распахиваться все шире

После переизбрания на новую пятилетку генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет вести еще более прозрачную и открытую политику для своих партнеров, сообщают участники пресс-конференции в Доме народных собраний.

«Мы будем непоколебимо всесторонне углублять реформы и открытость, а также осуществлять высококачественное развитие», - рассказал журналистам Си Цзиньпин.

Китай намерен продвигать себя за счет использования давно известной технологии франшизы, то есть свои достижения будет в дальнейшем развивать в любой заинтересованной стране.

«Точно так же, как Китай не может развиваться в изоляции от мира, мир нуждается в Китае для своего развития», - заявил Си Цзиньпин.