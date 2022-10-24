Клава Кока оказалась в списке самых востребованых артистов в РФ
2022-10-24 12:33
Певица и видеоблогер Клава Кока стала одной из самых популярных в России артисток.
Блогер, автор песен и ведущая ТВ Клава Кока является одной из самых приглашаемых исполнительниц 2022 года.
Российский организатор концертов Табриз Шахиди составил список востребованных российских звёзд. Он рассказал, кого больше всего приглашают выступать на различные мероприятия.
Кроме Клавы Коки в списке присутствуют такие артисты, как Леонид Агутин, SHAMAN, Zivert, группа "Руки Вверх!"
Опубликовано: Наталья Гончарова
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