Использовать спиртное в качестве защиты от вирусов имеет смысл, но только как антисептик
Заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Александр Шапарь объяснил, может ли алкоголь защитить от коронавируса.
Есть вероятность, что обрабатывая руки или рабочие поверхности спиртным можно убить какую-то часть микробов. А вот рассчитывать, что прием алкоголя по назначению поможет убить вирус – нецелесообразно.
- Алкоголь в плане дезинфицирующего средства, антисептика — неплохая идея. В остальном — я сомневаюсь, что он поможет избавиться и защитить от инфекции.
Разрушив миф относительно спиртного, эпидемиолог привел пример действенного средства защиты – это медицинские маски.
Но и с ними не все так просто: при ношении маски стоит соблюдать определенные правила, чтобы она действительно стала защитной.
- Во-первых, перед тем как взять маску нужно помыть руки и обработать антисептиком. Какой стороной правильно — на самом деле без разницы.
Надо, чтобы плотно прилегала к лицу. Носить не более двух часов, чем чаще меняем, тем эффективнее ее защитная функция, — рассказал эпидемиолог в пресс-центре «Патриот».
Кстати, учены вычислили, как долго коронавирус может держаться на разных поверхностях. Дольше всего он сохраняет жизнеспособность на пластиковых и нержавеющих поверхностях.
Опубликовано: Антон Райт
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Использовать спиртное в качестве защиты от вирусов имеет смысл, но только как антисептик
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