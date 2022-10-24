Как и зачем развивалась Гражданская оборона в СССР
Накал страстей на внешнеполитической арене и ситуация у границ Союзного государства сопоставима Карибскому кризису, когда мир стоял на грани ядерной войны. Пока воюют виртуально, а «горячую» войну отрицают на холодную голову первые лица государств.
Сегодня для вспышки локального вооруженного конфликта способного перерасти в мировую войну, сложились слишком реальные условия, чтобы эту угрозу исключить со словами: «Нет -- этого быть никак не может».
Кто может сказать с уверенностью, что кому-то из функционеров многочисленных радикальных террористических формирований не взбредет в голову запустить беспилотник с грязными бомбами на борту, не выпустить из биолаборатории что-то в разы опаснее SARS-CoV-2.
Во времена холодной войны родился анекдот, который рассказывал о действиях при вспышке ядерного взрыва. Рекомендовалось накрыться простыней и скрытно ползти в сторону кладбища. «Почему скрытно? Чтобы не создавать паники!», гласила мораль этого циничного рассказа.
Мысль понятна, после ядерного Армагеддона шансов сохранить цивилизацию у человечества не останется.
Карибский кризис в 1962 году стал крещением для созданной годом ранее Гражданской обороны СССР. В год первого полета человека в космос такая госструктура появилась в стране вместо местной противовоздушной обороны, сокращенно МПВО.
Ярким примером деятельности МПВО стала оборона Москвы и Ленинграда в годы Великой отечественной войны. Эвакуация жителей в бомбоубежища при массовых налетах и тушение зажигалок нарядами из добровольцев: женщин и подростков картины той действительности.
В годы холодной войны система гражданской обороны была усовершенствована и сконцентрирована на задачах по организации условий для эффективной защиты населения при угрозе применения оружия массового поражения.
Советские люди еще помнят маленькие оранжевые коробочки, которые были в запасах некоторых семей на случай войны. АИ-1 и АИ-2 аптечки индивидуальные с препаратами первой помощи в ситуации применения ядерного, химического или бактериологического оружия. Их изобрели для нужд армии. В составе находился, к примеру, радиопротектор «Цистамин», действие которого снижало воздействие проникающей радиации.
Из-за наличия в некоторых препаратах психостимуляторов эти аптечки запретили, а альтернативу для гражданских создают и по сей день.
Действия населения по защите от оружия массового поражения регулярно отрабатывались с разной интенсивностью. В разгар противостояния между главными ядерными державами СССР и США учения по гражданской обороне проходили чаще.
Во время уроков школьников учили правильно одевать противогазы и эвакуироваться в школьные укрытия. В трудовых коллективах сдавали экзамены по знанию сигналов оповещения гражданской обороны, проводили учения по действиям в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. Выезжали в запасной район, место, куда должны были эвакуировать население при угрозе ядерной атаки.
О поражающих свойствах ядерного и других видов оружия массового поражения в то время знали все и все. В школьной фильмотеке добрая половина учебных фильмов была посвящена вопросам гражданской обороны. Спросите у ваших родителей, и они вам расскажут, как правильно себя вести по сигналу «Внимание всем!», при вспышке ядерного взрыва, какова эффективность защиты от проникающей радиации бетонных или деревянных укрытий и так далее, и это будет не анекдот.
Кстати, школы в 60-е 70-е годы проектировались с учетом наличия радиационных укрытий. На всех крупных предприятиях таковые тоже имелись. Если ситуация «накрывала» ядерным огнем в городской квартире, то необходимо было по команде системы оповещения спуститься в подвал.
В Минске насчитывается более 1000 защитных сооружений. Одновременно при необходимости в них может укрыться (с учетом введенных паркингов, подвальных помещений) 100% населения города. Самое новое убежище построено в 2006 году на заводе МАЗ. Оно, кстати, и самое большое в стране: может укрыть одновременно до 4000 человек. В основном убежища располагаются под землей на глубине от 1,5 до 10 метров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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