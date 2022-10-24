Для психологов татуировки уже давно стали объектом исследований. Раньше считалось, что они говорят о девиантном поведении, т. е. отклоняющемся от общепринятых норм, а также о высоком уровне агрессии и неспособности следовать правилам.

Такое представление сложилось неслучайно: когда-то татуировки чаще всего делали люди, которые какое-то время находились в тюрьме или в военной структуре. Также характерно, что татуировки были у японских якудза,

и именно так их вычисляли правоохранители.

Однако с современными реалиями это не имеет ничего общего.

Есть множество причин, почему люди делают татуировки.

Украшение: Для многих людей в татуировках нет никакого сакрального смысла: это всего лишь способ украсить себя, как, например, макияж, пирсинг, ювелирные изделия и т. д. Им просто нравится, как татуировки выглядят на их теле.

Символизм: Для некоторых татуировки — это способ навсегда сохранить память о важном этапе жизни или каком-то событии, запечатлев их в виде символов на теле. Некоторые набивают имена детей или важные даты,

но это может быть и рисунок, связанный с определенными воспоминаниями.

Привлечение внимания: Люди с сильно выраженным истероидным радикалом, для которых свойственно стремление выделиться, привлечь

к себе внимание, нередко делают татуировки именно с такой целью.

Чаще всего их татуировки находятся на видных местах, например руках, шее или даже лице. Для истероидов важно любое внимание — как положительное, так и отрицательное.

У многих артистов именно такой тип личности, мы часто видим у них татуировки на открытых местах, поэтому их сложно не заметить.

По той же причине татуировки могут делать подростки, на которых не обращают внимания в семье. Они понимают, что их, возможно, накажут или отчитают, но зато родители хоть немного заинтересуются их жизнью.

Аутоагрессия: Люди с пограничным расстройством личности чаще всего делают татуировки именно по причине аутоагрессии, т. е. агрессии, направленной на себя.

Но и без расстройств личности человек может намеренно причинять себе боль, в том числе набивая тату или делая пирсинг.