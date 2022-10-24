Есть множество причин, почему люди делают татуировки
Для психологов татуировки уже давно стали объектом исследований. Раньше считалось, что они говорят о девиантном поведении, т. е. отклоняющемся от общепринятых норм, а также о высоком уровне агрессии и неспособности следовать правилам.
Такое представление сложилось неслучайно: когда-то татуировки чаще всего делали люди, которые какое-то время находились в тюрьме или в военной структуре. Также характерно, что татуировки были у японских якудза,
и именно так их вычисляли правоохранители.
Однако с современными реалиями это не имеет ничего общего.
Есть множество причин, почему люди делают татуировки.
Украшение: Для многих людей в татуировках нет никакого сакрального смысла: это всего лишь способ украсить себя, как, например, макияж, пирсинг, ювелирные изделия и т. д. Им просто нравится, как татуировки выглядят на их теле.
Символизм: Для некоторых татуировки — это способ навсегда сохранить память о важном этапе жизни или каком-то событии, запечатлев их в виде символов на теле. Некоторые набивают имена детей или важные даты,
но это может быть и рисунок, связанный с определенными воспоминаниями.
Привлечение внимания: Люди с сильно выраженным истероидным радикалом, для которых свойственно стремление выделиться, привлечь
к себе внимание, нередко делают татуировки именно с такой целью.
Чаще всего их татуировки находятся на видных местах, например руках, шее или даже лице. Для истероидов важно любое внимание — как положительное, так и отрицательное.
У многих артистов именно такой тип личности, мы часто видим у них татуировки на открытых местах, поэтому их сложно не заметить.
По той же причине татуировки могут делать подростки, на которых не обращают внимания в семье. Они понимают, что их, возможно, накажут или отчитают, но зато родители хоть немного заинтересуются их жизнью.
Аутоагрессия: Люди с пограничным расстройством личности чаще всего делают татуировки именно по причине аутоагрессии, т. е. агрессии, направленной на себя.
Но и без расстройств личности человек может намеренно причинять себе боль, в том числе набивая тату или делая пирсинг.
Опубликовано: Антон Райт
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