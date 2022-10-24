В Ливане депутаты снова не смогли избрать президента

Ливанские депутаты в четвертый раз не смогли в понедельник (24 октября) избрать преемника президента Мишеля Ауна, срок полномочий которого истекает через неделю, при этом парламент четко разделился на два лагеря: проиранскую «Хизбаллу» и ее противников.

Ливан движется к политическому вакууму из-за отсутствия кандидата, способного получить большинство голосов в парламенте, где ни один из лагерей не имеет явного большинства.

Депутат Мишель Моавад, пытающийся собрать воедино голоса лагеря, выступающего против «Хизбаллы», получил в понедельник 39 голосов, что далеко от 86 голосов, необходимых для избрания в первом туре. Сын бывшего президента Рене Моавада, убитого в 1989 году, получил на три голоса меньше, чем на последнем заседании в прошлый четверг. Пятьдесят депутатов проголосовали против, в том числе парламентарии из лагеря сторонников «Хизбаллы».

Уважаемый активист и профессор университета Иссам Халифе получил десять голосов, в частности голоса депутатов от протестного движения, начатого в октябре 2019 года с требованием ухода с поста политического класса, существовавшего десятилетиями, обвиняемого в коррупции и «некомпетентности». Как уже несколько раз в прошлом в Ливане, процесс избрания нового президента может занять месяцы в стране, страдающей от политических разногласий, которые также препятствуют формированию правительства.

Избрание Мишеля Ауна состоялось в 2016 году после 29-месячной вакансии на посту главы государства и десятков голосований в парламенте, чтобы попытаться достичь консенсуса по кандидату. В соответствии с действующей конфессиональной системой разделения власти пост президента республики закреплен за христианином-маронитом, но после окончания гражданской войны (1975-1990 гг.) прерогативы главы государства значительно сократились.

«Ни один блок в парламенте не может навязать президента, ни «Хизбалла», ни кто-либо другой», — заявил AFP Элиас Ханкаче, депутат от партии «Христиан Катаеб», которая поддерживает Рене Моавада. Он выразил сожаление по поводу «систематического блокирования» со стороны шиитского лагеря «Хизбалла», выразившего свою враждебность кандидатуре Рене Моавада.

По данным Всемирного банка, с 2019 года Ливан переживает один из самых тяжелых экономических кризисов в мире с 1850 года, отмеченный головокружительным ростом цен, историческим падением национальной валюты, беспрецедентным обнищанием населения и серьезным дефицитом.