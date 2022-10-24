Женщины пьянеют быстрее мужчин, но зато и трезвеют раньше
Такие выводы делают в обзорной статье стэнфордские ученые на основании исследования, в ходе которого отслеживалось изменение концентрации алкоголя в крови у 12 мужчин и 11 женщин в течение нескольких часов после выпивки.
Хотя женщины выпивали на 12,5% меньше алкоголя на килограмм веса, концентрация этанола у них в крови была такой же, как у мужчин. Но и снижался этот показатель у женщин быстрее, достигая минимума примерно на час раньше.
Изменение концентрации алкоголя в крови у мужчин (синий график) и женщин (желтый график) с течением времени (горизонтальный луч)
Этот эффект может быть связан с тем, что в организме женщин в среднем больше жира, но меньше воды, которая необходима для растворения спирта. Соответственно, чем меньше жидкости, тем выше концентрация алкоголя.
На этом половые различия в действии алкоголя не заканчиваются.
Известно, что алкоголь сильнее влияет на когнитивные способности женщин, вызывая более заметное ухудшение кратковременной и долговременной памяти, внимания и координации движений.
Опубликовано: Антон Райт
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