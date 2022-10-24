Женщины пьянеют быстрее мужчин, но зато и трезвеют раньше

Такие выводы делают в обзорной статье стэнфордские ученые на основании исследования, в ходе которого отслеживалось изменение концентрации алкоголя в крови у 12 мужчин и 11 женщин в течение нескольких часов после выпивки.

Хотя женщины выпивали на 12,5% меньше алкоголя на килограмм веса, концентрация этанола у них в крови была такой же, как у мужчин. Но и снижался этот показатель у женщин быстрее, достигая минимума примерно на час раньше.

Изменение концентрации алкоголя в крови у мужчин (синий график) и женщин (желтый график) с течением времени (горизонтальный луч)

Этот эффект может быть связан с тем, что в организме женщин в среднем больше жира, но меньше воды, которая необходима для растворения спирта. Соответственно, чем меньше жидкости, тем выше концентрация алкоголя.

На этом половые различия в действии алкоголя не заканчиваются.

Известно, что алкоголь сильнее влияет на когнитивные способности женщин, вызывая более заметное ухудшение кратковременной и долговременной памяти, внимания и координации движений.