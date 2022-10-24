Дочь Полищук решила пойти по стопам матери, став актрисой

Мариэтта Цигаль-Полищук стала актрисой как её покойная мать, известная советская и российская актриса Любовь Полищук.

Дочка скончавшейся от рака актрисы Любови Полищук и художника Сергея Цигаля пошла по стопам своей звездной матери. Мариэтта Цигаль-Полищук стала артисткой.

В ГИТИС будущая актриса поступила не сразу, но отступать и не думала.

После окончания театрального института наследница Полищук играла в Театре на Малой Бронной. Время от времени актриса появляется и в кино.

Сейчас Цигаль-Полищук трудится в проекте "Фаина" о жизни легендарной Фаины Раневской, о чём сообщает издание "АиФ".