The Guardian назвало самые популярные в мире мифы о коронавирусе, они и сейчас актуальны

О них в своей статье рассказала директор отдела клинических операционных исследований Университетского колледжа Лондона Кристина Пейджел.

Она разъяснила, какие факты о COVID-19 были подтверждены наукой, а какие являются лишь домыслами.

Британские специалисты составили список из самых популярных мифов о COVID-19. Соответствующая публикация появилась в иностранном таблоиде The Guardian.

Так, со слов специалиста люди часто считают, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции означает полную безопасность для окружающих. Но, на самом деле это заблуждение.

Исследования показали, что примерно 50% пациентов заразились именно от бессимптомных инфицированных.

Кроме этого Пейджел напомнила вакцинированным, что прививка не дает гарантий того, что человек не заразится вирусом. Поэтому, даже после вакцинации нужно носить маски и соблюдать соцдистанцию.

Автор статьи напоминает, что ситуация непредсказуема, и многие эксперты ожидают, что заболеваемость коронавирусом снова вырастет с наступлением осени и зимы.