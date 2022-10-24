В Экоконтроле рассказали, как проверить качество воды из-под крана
Для проверки качества питьевой воду нужно правильно произвести ее забор. Для этого лучше обратиться к специалистам.
На проверку направляются три пробы, две из которых консервируются марганцем и железом. Доставить их в лабораторию нужно максимум за два часа.
В лаборатории проводится проверка на наличие в воде вирусов и других микроорганизмов, уровня рН, содержания радиоактивных частиц.
Воду проверяют на наличие сероводорода, хлора, йода, натрия, железа и других микроэлементов, присутствие которых негативно влияет на состояние здоровья.
Опубликовано: Светлана Репина
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