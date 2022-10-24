Mugler опубликовал спорное фото с русскоязычной тату

К рекламе боди от Кейси Кэдуолладера Mugler привлек модель с татуировкой на русском языке.

На плече девушки есть татуировка: «Ничто не вечно, кроме этого. Это правда».

Некоторые пользователи положительно оценили фото, другим показался странным такой выбор модели.

Между тем сам предмет рекламы – боди из прозрачной темной ткани за 690 евро – получил значительно меньше внимания, чем тату.