В Камеруне освобождены девять заложников, в том числе пятеро священников и монахиня

Об их похищении никогда не сообщалось публично, но вооруженные сепаратистские группы регулярно нападают на католические и протестантские церкви и их прелатов.

Девять заложников, в том числе пять католических священников и монахиня, были освобождены в субботу, 22 октября, после того, как месяц назад они были похищены на западе Камеруна, сообщила в понедельник, 24 октября католическая церковь.

В этом регионе сепаратисты регулярно нападают на школы и, в частности, на учителей, а также на католические и протестантские церкви. Похищения обычно совершаются с целью получения выкупа.

17 сентября неизвестные вооруженные люди напали, а затем подожгли церковь Святой Марии в Нчанге, в юго-западном регионе, и похитили пять священников, монахиню и трех прихожан.

«Я с большой радостью объявляю об освобождении девяти похищенных людей», — сообщает монсеньор Алоизиус Абангало Фондонг, епископ Мамфе, столицы департамента, в пресс-релизе.

Ни о личности похитителей, ни об условиях их освобождения ничего не известно, но представитель католической церкви заверил на условиях анонимности, что выкуп не был выплачен, несмотря на требования похитителей.

Северо-западный и юго-западный регионы, населенные в основном англоговорящим меньшинством Камеруна, в течение шести лет были ареной кровопролитного конфликта между вооруженными группами, требующими независимости государства, которое они называют «Амбазония», и силами безопасности президента Поля Бийи, который находится у власти в Камеруне почти 40 лет.

Два лагеря регулярно обвиняются международными неправительственными организациями и ООН в совершении преступлений и зверств против мирных жителей, главных жертв этой войны, а Пола Бийя в проявлении непримиримости и проведении безжалостных репрессий в англоязычном Камеруне, а также против любой политической оппозиции. в стране.

Часть англоязычного населения чувствует себя отверженной франкоязычным большинством, которое доминирует во власти. По данным аналитического центра Международной кризисной группы (ICG), конфликт унес более 6000 жизней с конца 2016 года и вынудил переехать более миллиона человек.