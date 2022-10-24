Ведущую RT уволили за призыв «топить и сжигать» украинских детей
Ведущий телеканала RT в России Антон Красовский был уволен с должности за призыв в эти выходные «топить и сжигать украинских детей», считавших Москву оккупантом во времена СССР.
47-летний Антон Красовский призвал «бросить этих детей прямо в реку с сильным течением или сжечь их в хижине». Он ответил на анекдот от гостя на его съемочной площадке, который рассказал ему о своей поездке на Украину во времена СССР в 1980-х и о том, как некоторые молодые украинцы «страдают от российской оккупации».
Шеф RT в России Маргарита Симоньян осудила эти высказывания, посчитав их «дикими и отвратительными».
«На данный момент я прекращаю наше сотрудничество», — написала она в Telegram. В понедельник утром она сказала, что хочет «предостеречь тех, кто призывает к зверствам».
«В этом нет необходимости», — заверила она.
Антон Красовский извинился перед Симоньян в социальных сетях, сказав, что ему «очень неловко». А затем написал: «Я прошу прощения у всех, кого это ошарашило, и кто нашел эти слова дикими, немыслимыми».
Следственный комитет России заявил в понедельник, что потребовал отчет об этом инциденте после сообщения телезрителя.
Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в воскресенье призвал его в Твиттере «запретить RT в мире», назвав вмешательство Антона Красовского «агрессивным подстрекательством к геноциду (...), которое не имеет ничего общего со свободой слова».
Опубликовано: Тарас Медведев
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