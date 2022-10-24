Иранский генерал, находящийся под санкциями, разрешил ЕС покупать уголь на его замороженные активы
Иранский генерал, находящийся под санкциями Европейского Союза якобы за поставку беспилотников в Россию, подшутил над ЕС, разрешив использовать свои замороженные активы, чтобы купить уголь для отопления этой зимой, сообщают местные СМИ.
Начальник штаба вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Багери входит в число трех иранских военных чиновников, которые в четверг были внесены в список лиц, подпадающих под санкции ЕС и Великобритании.
Киев и его западные союзники обвиняют Москву в использовании беспилотников иранского производства в атаках на Украину в последние недели. Тегеран отрицает поставку Москве оружия, которое будет использоваться в войне с Киевом.
«Они уполномочены выявить и конфисковать все имущество и активы генерал-майора Мохаммада Хоссейна Багери в банках по всему миру и использовать их для покупки угля для европейских граждан до наступления суровой зимы», - сообщил генерал информационным агентствам Tasnim и Fars в воскресенье.
По мнению Мохаммада Хоссейна Багери санкции ЕС — это ошибка, аналогичная санкциям США, которые также ввели против него санкции в 2019 году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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