Иранский генерал, находящийся под санкциями, разрешил ЕС покупать уголь на его замороженные активы

Иранский генерал, находящийся под санкциями Европейского Союза якобы за поставку беспилотников в Россию, подшутил над ЕС, разрешив использовать свои замороженные активы, чтобы купить уголь для отопления этой зимой, сообщают местные СМИ.

Начальник штаба вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Багери входит в число трех иранских военных чиновников, которые в четверг были внесены в список лиц, подпадающих под санкции ЕС и Великобритании.

Киев и его западные союзники обвиняют Москву в использовании беспилотников иранского производства в атаках на Украину в последние недели. Тегеран отрицает поставку Москве оружия, которое будет использоваться в войне с Киевом.

«Они уполномочены выявить и конфисковать все имущество и активы генерал-майора Мохаммада Хоссейна Багери в банках по всему миру и использовать их для покупки угля для европейских граждан до наступления суровой зимы», - сообщил генерал информационным агентствам Tasnim и Fars в воскресенье.

По мнению Мохаммада Хоссейна Багери санкции ЕС — это ошибка, аналогичная санкциям США, которые также ввели против него санкции в 2019 году.