Безрук столкнулась с травлей украинцев из-за своего решения остаться в РФ

Актриса с украинскими корнями Галина Безрук столкунулась с травлей соотечественников из-за того, что не уехала из России на фоне спецоперации.

Актриса Галина Безрук оказалась в списке украинских артистов, отказавшихся покидать Россию с началом спецоперации.

Звезда картин "Родком", "Родком-2" заявила, что выбрала семью, а не родину.

Галине не удалось избежать травли со стороны сових соотечественников. На грозные выпады земляков актриса не отвечает, сразу же блокируя своих хейтеров.