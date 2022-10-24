Безрук столкнулась с травлей украинцев из-за своего решения остаться в РФ
Актриса с украинскими корнями Галина Безрук столкунулась с травлей соотечественников из-за того, что не уехала из России на фоне спецоперации.
Актриса Галина Безрук оказалась в списке украинских артистов, отказавшихся покидать Россию с началом спецоперации.
Звезда картин "Родком", "Родком-2" заявила, что выбрала семью, а не родину.
Галине не удалось избежать травли со стороны сових соотечественников. На грозные выпады земляков актриса не отвечает, сразу же блокируя своих хейтеров.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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