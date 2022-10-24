Сестра Бондарчука призналась в эфире шоу Секрет на миллион, почему не пришла на свадьбу брата с Андреевой
Актриса Наталья Бондарчук, являющаяся сестрой актёра и режиссёра Фёдора Бондарчук, раскрыла семейную тайну в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
Сестра Фёдора Бондарчука, актриса Наталя Бондарчук рассказала, почему не присутствовала на свадьбе брата с актрисой Паулиной Андреевой.
Оказалось, близкая родственница на тот момент была в Испании.
Интересно, что до сих пор Наталья не знакома лично с Андреевой, хотя с рождением сына Ивана она поздравила пару первой, отметив, что мальчик пошёл в породу Бондарчуков.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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