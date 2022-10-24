Ротару поделилась фото с кладбища, где постаревшая артистка находится на могиле мужа

София Ротару поделилась снимком с кладбища в личном блоге, когда она пришла на могилу своего мужа Анатолия Евдокименко. Выглядела артистка уставшей и сильно постаревшей.

На днях 75-летняя певица София Ротару поделилась в личном блоге, как пришла на могилу к мужу Анатолию Евдокименко. Неузнаваемая артистка выглядит сильно постаревшей и утомлённой.

Когда в 2002 году Евдокименко умер, знаменитость потеряла всякий интерес к жизни, всё свободное время проводив на у могилы любимого.

23 октября - годовщина смерти супруга артистки.