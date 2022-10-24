Худяков рассказал о будущем замка Пугачёвой в деревне Грязь
Экс-депутат Госдумы Роман Худяков рассказал, что будет с замком певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина в деревне Грязь.
По мнению Романа Худякова с продажей замка у исполнительницы Аллы Пугачёвой ничего не выйдет.
Политик убеждён, что шикарное поместье четы Пугачёва-Галкин придёт в запустенье, станет руинами.
Общественный деятель утверждает, что недвижимость не достанется никому. Из особняка хотят даже водителя с семьёй выдворить, так как он там находится не по праву.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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