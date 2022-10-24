Худяков рассказал о будущем замка Пугачёвой в деревне Грязь

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков рассказал, что будет с замком певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина в деревне Грязь.

По мнению Романа Худякова с продажей замка у исполнительницы Аллы Пугачёвой ничего не выйдет.

Политик убеждён, что шикарное поместье четы Пугачёва-Галкин придёт в запустенье, станет руинами.

Общественный деятель утверждает, что недвижимость не достанется никому. Из особняка хотят даже водителя с семьёй выдворить, так как он там находится не по праву.