Россия потребовала у ООН сведения о том, куда поступает украинское зерно по сделке в Анкаре
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия затребовала у ООН статистику движения зерна по морским гуманитарным коридорам из украинских портов, сообщает ТАСС.
В последние дни киевский режим начал информационную кампанию по обвинению России в препятствовании вывоза зерна из черноморских портов, по четырехстороннему соглашению. Якобы в портах образовались пробки в несколько сотен сухогрузов.
Как отметил Лавров, «европейские страны дают следующее разъяснение: да, мы получаем большую часть украинского зерна, но затем это зерно расходится по миру, в том числе беднейшим странам». Глава МИД РФ считает, что Россия имеет право знать полную картину того, куда попадает украинское зерно.
Лишь дважды с начала действия соглашения ООН сообщила о том, что сухогрузы с украинским зерном были выкуплены организацией продовольственной безопасности для стран, страдающих от голода.
Что касается второй части соглашения, которая должна была снять вопрос с санкциями на поставки продовольствия из РФ, то здесь у России претензии.» Хотя в США и Евросоюзе уверяют, что санкции этому не мешают. Но таки мешают и еще как», - сказал Лавров.
И это, кстати, иллюстрация пресловутого "порядка, основанного на правилах". Тогда как, по словам Лаврова, для полной реализации документа нужны четкие юридические решения
Глава МИД отметил, что соглашение действует только до 19 ноября и для принятия решения у сторон осталось меньше месяца.
Опубликовано: Тарас Медведев
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