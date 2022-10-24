Уровень жизни баварцев упал до 95,5 пунктов в сравнении с 1999 годом

Уровень жизни людей в Баварии упал примерно на пять процентов с 1999 по 2019 год, если представить среднестатистического жителя Свободного государства.

Собранный индекс, который обобщает экономическое процветание и такие факторы, как ущерб окружающей среде, упал до 95,5 по сравнению с базовым индексом 100,4 в 1999 году. Общее значение RWI в Свободном государстве немного выросло за последние 20 лет, но его необходимо распределить среди большего числа людей из-за увеличения населения.

Авторы также акцентируют внимание на двух причинах более низкого уровня жизни: во-первых, RWI показывает, что увеличивается так называемый разрыв между низкими и высокими доходами. Кроме того, все большее число производимых парниковых газов также приводит к увеличению затрат. Здесь будет рассчитана потеря благосостояния, которая может возникнуть в результате, например, нехватки воды, неурожая или стихийных бедствий.

«Процветание означает больше, чем просто экономический рост», — подчеркнула лидер Баварской партии зеленых Катарина Шульце: «Правительство штата должно направить свои инструменты и меры более конкретно на постоянную защиту климата и окружающей среды, справедливые возможности и группы людей, которые особенно уязвимы».

Индекс регионального благосостояния Баварии в этом году был составлен Институтом междисциплинарных исследований (FEST) в Гейдельберге и финансировался Зелеными в парламенте Баварии. Авторы рассматривают его как альтернативный показатель валового внутреннего продукта (ВВП). Прежде всего, он фокусируется на развитии национального благосостояния на основе частных потребительских расходов. Помимо экономических, социальные и экологические аспекты также учитываются в большей степени, чем при подсчете ВВП.