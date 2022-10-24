Ким Чен Ын строит новые особняки, в то время как Северная Корея голодает
Ким Чен Ын расширяет свою обширную коллекцию роскошных особняков, одновременно призывая граждан идти на личные жертвы, чтобы пережить тяжелый экономический кризис.
Авторитарный северокорейский лидер приказал построить новые здания в своем особняке на берегу озера в провинции Южный Пхеньян совсем недавно, в прошлом месяце, согласно спутниковым снимкам высокого разрешения, проанализированным сеульским новостным сайтом NK news.
Сообщается, что проект начался в мае 2021 года с амбициозного расширения на 21 000 квадратных метров и четырехэтажной башни, но в начале сентября начались работы еще над одним новым особняком площадью 2600 квадратных метров.
Спутниковые снимки также показывают, что обширный лагерь строителей продолжает расти в соответствии с ремонтными работами, предполагая, что рабочие будут продолжать строить в суровые зимние месяцы.
Опубликовано: Силивончик Алина