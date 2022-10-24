Избирательных участков за рубежом больше не будет

Председатель ЦИК РБ Игорь Карпенко рассказал корреспонденту БЕЛТА о новациях проекта обновленного Избирательного кодекса.

Причины, которые повлияли на подобные новации в Избирательный кодекс: коронавирус и сокращение диппредставительств за рубежом.

Так, не будут образовываться участки для голосования за рубежом, что связано с имеющимся отрицательным опытом проведения избирательных кампаний по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки, отсутствия необходимых условий для безопасности работников загранучреждений и граждан, сокращения численности работников дипломатических служб.

Заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко корреспонденту БЕЛТА.