Самолет Korean Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на Филиппинах, все 173 пассажира благополучно эвакуированы

Поздно вечером в воскресенье в аэропорту острова Мактан случился инцидент с бортом компании Korean Air, который при заходе на посадку выкатился за пределы ВПП.

На борту южнокорейского Airbus A330 находилось 173 пассажира и пилотам пришлось постараться, чтобы самолет не свалился в крен, сообщают власти.

«Все пассажиры в безопасности и находятся под присмотром наземного персонала», — говорится в заявлении филиппинского авиационного агентства.

Airbus A330 из Инчхона, Южная Корея, дважды пытался приземлиться, прежде чем выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы с третьей попытки, говорится в заявлении Korean Air Lines Co.