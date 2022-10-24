Депутат Европарламента Уоллес рассказал почему конфликт на Украине одинаково проблематичен для Лукашенко и ЕС

В своем выступлении в Европарламенте ирландский депутат Мик Уоллес попытался убедить коллег, что все проблемы у ЕС и Беларуси от США и НАТО.

Уоллес рассказал, кому выгоден конфликт на Украине и почему ЕС и Лукашенко в нем имеют одинаковое положение.

«О том, что конфликт на Украине выгоден только США и НАТО: Наша проблема с Лукашенко в том, что он выбрал одну сторону в военном конфликте – так же, как и мы. И мы прокляли всех, кто остался нейтральным», - сказал депутат.

Кроме того, Уоллес поднял вопрос переговоров между Украиной и Россией, которые также тормозятся союзниками Украины.

«Спецсоветник командующего украинскими вооруженными силами, Дэн Райс, только что сказал CNN, что Россия пытается сесть за стол переговоров, чтобы вернуться к ситуации 2014 года, но Украина на это не пойдет», - констатировал парламентарий.

В это связи он задал коллегам вопрос: «Почему мы не начинаем мирные переговоры для соглашения, основанного на договоренностях Минска-2?». И тут же сам дал ответ на этот вопрос.

«Вот вы говорите, что народ Беларуси не хочет войны, и я на 100% с вами согласен. Но я считаю, что люди по всей Европе не хотят войны. Этот военный конфликт — он может устраивать США и НАТО, но он не нужен европейцам. Нужно добиваться мира», - резюмировал депутат.